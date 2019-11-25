VIP-нарушитель в Киеве устраивал разборки на дороге - видео

Водитель, который снял нарушение на видеорегистратор в машине, посигналил ему.

Наглых людей хватает везде. И, как показывает практика, больше всего они боятся публичности. Так что оценим личные качества водителя седана Toyota на элитных номерах, который угрожал другому водителю на дороге в Киеве. Видео с места инцидента появилось на странице “Киев Оперативный“ в Facebook.

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На видео запечатлено, что автомобиль Toyota совершил обгон по встречке, через двойную сплошную линию.

Водитель, который снял нарушение на видеорегистратор в машине, посигналил ему. Это возмутило водителя Toyota: он притормозил, вышел из машины и стал угрожать:

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“Ты знаешь, кто у меня в авто вообще сидит, бл*ть? Ты сейчас без машины, с*ука, останешься. Ты меня понял“, - заявил дерзкий автомобилист, а затем вернулся к Toyota и поехал дальше.

Ранее сообщалось, что появилось видео жесткого столкновения пяти машин.