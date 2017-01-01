Новый пикап Tesla Cybertruck - победа или поражение для Илона Маска

Сразу было понятно, что новинка отразится на акциях компании.

Тем не менее, компания уже получила множество предзаказов tesla

Новинка Tesla - электропикапа Cybertruck - получил неоднозначную реакцию. Компания Илона Маска смогла всех удивить. Возможно, даже слишком сильно. Скорее всего людей удивил очень уж футуристический дизайн.

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Сразу было понятно, что новинка отразится на акциях компании и, как оказалось, влияние пока что негативное. Стоимость ценных бумаг компании упала на целых 3%.

Тем не менее, компания уже получила множество предзаказов, поэтому только время покажет, победа это, или поражение.

Ранее сообщалось, что Илон Маск презентовал новый пикап Tesla - видео.