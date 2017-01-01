Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новый пикап Tesla Cybertruck - победа или поражение для Илона Маска

Комментариев: 0
Сразу было понятно, что новинка отразится на акциях компании.
Тем не менее, компания уже получила множество предзаказов
Тем не менее, компания уже получила множество предзаказов
tesla

Новинка Tesla - электропикапа Cybertruck - получил неоднозначную реакцию. Компания Илона Маска смогла всех удивить. Возможно, даже слишком сильно. Скорее всего людей удивил очень уж футуристический дизайн.

Читай также: Реакция пользователей Сети на новый пикап Tesla: Пятничная подборка #44

Сразу было понятно, что новинка отразится на акциях компании и, как оказалось, влияние пока что негативное. Стоимость ценных бумаг компании упала на целых 3%.

Тем не менее, компания уже получила множество предзаказов, поэтому только время покажет, победа это, или поражение.

Ранее сообщалось, что Илон Маск презентовал новый пикап Tesla - видео.

Поделись:
Теги: Tesla, Илон Маск, Cybertruck
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь