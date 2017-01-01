Илон Маск презентовал новый пикап Tesla - видео

Насколько приглянется такое решение автомобилистам и автокритикам - покажет время.

Кузов выполнен из очень крепкой стали Скриншот видео

В Калифорнии презентовали долгожданный пикап Tesla Cybertruck. Об этом сообщает Автоцентр.

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У Tesla получилось удивить по настоящему футуристическим рубленным дизайном. Насколько приглянется такое решение автомобилистам и автокритикам - покажет время.

Электромобиль Тесла достигает 5885 мм в длину, 2027 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Кузов выполнен из очень крепкой стали (это даже продемонстрировали с помощью кувалды).

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В салоне поместятся шесть человек. Пикап получил большой тачскрин и необычный руль-штурвал.

Пикап Tesla Cybertruck будут продавать в 2021 году в трех вариантах:

Single Motor RWD: $39 900, задний привод, один мотор, 6,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость 176 км/ч, запас хода 400+ км, масса буксируемого прицепа - 3,4 тонны;

Dual Motor AWD: $49 900, полный привод, два мотора, 4,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость 193 км/ч, запас хода 480+ км, масса буксируемого прицепа - 4,5 тонны;

Tri Motor AWD: $69 900, полный привод, три мотора, 2,9 с до 100 км/ч, максимальная скорость 209 км/ч, запас хода 800+ км, масса буксируемого прицепа - 6,3 тонны.

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