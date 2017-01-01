Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Илон Маск презентовал новый пикап Tesla - видео

Комментариев: 0
Насколько приглянется такое решение автомобилистам и автокритикам - покажет время.
Кузов выполнен из очень крепкой стали
Кузов выполнен из очень крепкой стали
Скриншот видео

В Калифорнии презентовали долгожданный пикап Tesla Cybertruck. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Гроза Tesla Model S от BMW показалась на живых фото

У Tesla получилось удивить по настоящему футуристическим рубленным дизайном. Насколько приглянется такое решение автомобилистам и автокритикам - покажет время. 

Электромобиль Тесла достигает 5885 мм в длину, 2027 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Кузов выполнен из очень крепкой стали (это даже продемонстрировали с помощью кувалды).

Читай также: Не Криштиану Роналду: Известно имя покупателя самого дорогого авто в мире

В салоне поместятся шесть человек. Пикап получил большой тачскрин и необычный руль-штурвал.

Пикап Tesla Cybertruck будут продавать в 2021 году в трех вариантах:

  • Single Motor RWD: $39 900, задний привод, один мотор, 6,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость 176 км/ч, запас хода 400+ км, масса буксируемого прицепа - 3,4 тонны;
  • Dual Motor AWD: $49 900, полный привод, два мотора, 4,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость 193 км/ч, запас хода 480+ км, масса буксируемого прицепа - 4,5 тонны;
  • Tri Motor AWD: $69 900, полный привод, три мотора, 2,9 с до 100 км/ч, максимальная скорость 209 км/ч, запас хода 800+ км, масса буксируемого прицепа - 6,3 тонны.

Ранее сообщалось, что на дороге засняли самую дешевую новую Skoda Octavia 2020 - в чем отличия.

Поделись:
Теги: Tesla, пикап, Илон Маск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь