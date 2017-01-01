Автодор не смог потратить 6,3 млрд грн из бюджета на дороги в 2019 году

При этом Пацкан отметил, что план поступлений дорожного фонда был перевыполнен.

Средства не была использованы из-за частых изменений списка ожидающих ремонта дорог и низкой исполнительной дисциплины. Facebook.com

С начала года не было использовано больше 6,3 млрд гривен из бюджета на дороги. Об этом сообщает председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан в Facebook.

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По словам Пацкана, такая существенная часть средств не была использована из-за частых изменений списка ожидающих ремонта дорог и низкой исполнительной дисциплины.

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“Это вызвано многочисленными изменениями в перечне объектов строительства, реконструкции и ремонта дорог и промедлением с внесением изменений в программных документов“, - пишет Пацкан.

При этом он отметил, что план поступлений дорожного фонда был перевыполнен.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле “Ипподрома“ водитель сбил пешехода на “зебре“.