Автодор не смог потратить 6,3 млрд грн из бюджета на дороги в 2019 году
С начала года не было использовано больше 6,3 млрд гривен из бюджета на дороги. Об этом сообщает председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан в Facebook.
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По словам Пацкана, такая существенная часть средств не была использована из-за частых изменений списка ожидающих ремонта дорог и низкой исполнительной дисциплины.
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“Это вызвано многочисленными изменениями в перечне объектов строительства, реконструкции и ремонта дорог и промедлением с внесением изменений в программных документов“, - пишет Пацкан.
При этом он отметил, что план поступлений дорожного фонда был перевыполнен.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле “Ипподрома“ водитель сбил пешехода на “зебре“.
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