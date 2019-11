Почему во время презентации пикапа Tesla разбилось стекло - комментарий Илона Маска

Появился комментарий лидера Tesla Илона Маска о том, почему разбилось бронированное стекло пикапа Cybertruck во время его презентации.

Главный конструктор компании Франц фон Хольжуасен ударил кувалдой по кузову пикапа, чтобы продемонстрировать его крепость. Следов на кузове действительно не осталось. После этого он взял металлический шар и бросил в “бронированное“ окно электрокара и оно треснуло.

Маск написал в своем Twitter, что бронированное стекло пикапа Cybertruck треснуло как раз из-за предыдущего удара кувалдой по кузову.

В комментарии Маск заявил, что если бы действия были бы выполнены наоборот, то стекло выдержало бы удар.

Сначала даже показалось, что это шутка и запланированный момент в презентации. Но судя по комментарию Маска, треснувшее стекло стало неожиданностью.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …