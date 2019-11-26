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Почему во время презентации пикапа Tesla разбилось стекло - комментарий Илона Маска

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Маск написал в своем Twitter, что бронированное стекло пикапа Cybertruck треснуло как раз из-за предыдущего удара кувалдой по кузову.
Сначала даже показалось, что это шутка и запланированный момент в презентации
Сначала даже показалось, что это шутка и запланированный момент в презентации
Скриншот видео

Появился комментарий лидера Tesla Илона Маска о том, почему разбилось бронированное стекло пикапа Cybertruck во время его презентации. 

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Главный конструктор компании Франц фон Хольжуасен ударил кувалдой по кузову пикапа, чтобы продемонстрировать его крепость. Следов на кузове действительно не осталось. После этого он взял металлический шар и бросил в “бронированное“ окно электрокара и оно треснуло.

Маск написал в своем Twitter, что бронированное стекло пикапа Cybertruck треснуло как раз из-за предыдущего удара кувалдой по кузову.

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В комментарии Маск заявил, что если бы действия были бы выполнены наоборот, то стекло выдержало бы удар.

Сначала даже показалось, что это шутка и запланированный момент в презентации. Но судя по комментарию Маска, треснувшее стекло стало неожиданностью.

Ранее сообщалось, что известно имя покупателя самого дорогого авто в мире.

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Теги: Cybertruck, пикап, видео, Tesla
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Комментариев (1)
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colavova    26.11.2019, 18:13
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colavova
НАБУ объявит подозрение за некачественную закупку стекла
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