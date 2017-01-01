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Во Львове засветился новейший Land Rover Defender 2020

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У всех Defender 8-ступенчатый АКПП, полный привод с понижающей передачей и система помощи на спуске.
Стоимость авто с достаточно внушительной комплектацией - 1,42 млн гривен.
Стоимость авто с достаточно внушительной комплектацией - 1,42 млн гривен.
topgir.com.ua

Во Львове засветился новейший Land Rover Defender 2020. Первый новый “Дефендер“ привезли в салон британской марки в городе. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Речь идет о 5-дверном Land Rover Defender 110, на который уже принимают заказы в нашей стране. В Украине авто доступно с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (300 л. с.) и 3,0 л (400 л. с.), а также с двухлитровыми турбодизелями на 200 и 240 л. с.

У всех Defender 8-ступенчатый АКПП, полный привод с понижающей передачей и система помощи на спуске. Стоимость авто с достаточно внушительной комплектацией - 1,42 млн гривен.

Речь идет о 5-дверном Land Rover Defender 110
Речь идет о 5-дверном Land Rover Defender 110
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что означают названия машин Tesla.

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Теги: интересные авто, Land Rover Defender 2020, Львов
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