Футуристический концепт электроавтомобиля BMW удивил "умным" подстаканником

Держатели могут самостоятельно менять положение с помощью свободного подвеса и гироскопа.

Футуристический концепт электроавтомобиля BMW Vision M Next представили еще летом, но об этой интересной детали никто толком не говорил. Речь идет об уникльных смарт-подстаканниках.

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По словам дизайнера концепта Хосе Альберто Касаса Пенья, держатели могут самостоятельно менять положение с помощью свободного подвеса и гироскопа.

Благодаря этому, стакан с напитком наклоняется в противоположную сторону во время ускорения и жидкость не переливается. Учитывая, что авто разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды, такие подстаканники точно не помешают.

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