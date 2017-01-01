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Какие крутые машины засветились в новом фильме о Джеймсе Бонде

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Главным героем станет, конечно же, культовый Aston Martin DB5.
Какие крутые машины засветились в новом фильме о Джеймсе Бонде
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Какие крутые машины засветились в новом фильме о Джеймсе Бонде
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В Сети появился первый официальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде “Нет времени умирать“. 

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Обратим внимание на автомобили, которые засветились в ролике. Конечно, в фильме по традиции будет автомобиль Aston Martin, в данном случае даже несколько.

Главным героем станет, конечно же, культовый Aston Martin DB5. Его, кстати, обновили и оснастили пулеметами в фарах.

Кроме того, в ролике засветились классический Aston Martin V8 Vantage и 725-сильное купе DBS Superleggera. Также обещают появление новейшего суперкара Aston Martin Valhalla, но в видео его нет.

Ранее сообщалось, что неадекватная мать отругала матом таксиста за отказ везти ребенка - видео.

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Теги: Aston Martin, агент 007, Джеймс Бонд
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