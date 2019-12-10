В Киеве эвакуируют автомобили в течении 2-3 минут - видео

Водителям лучше поспешить, так как на то, чтобы забрать машину эвакуаторщикам нужно всего 2-3 минуты.

Эвакуировать автомобили в Киеве начали не так давно. По правилам, если водитель успел появится до того, как машину увезли, транспортное средство должны вернуть, просто выписав штраф.

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Тем не менее, водителям лучше поспешить, так как на то, чтобы забрать машину эвакуаторщикам нужно всего 2-3 минуты.

Это наглядно показано в новом выпуске “ЗупиниЛося“. Автомобили забирали вблизи торгового центра Silver Breeze.

Ранее сообщалось, где в Киеве установят первые камеры автофиксации нарушений.