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В Киеве эвакуируют автомобили в течении 2-3 минут - видео

Комментариев: 3
Водителям лучше поспешить, так как на то, чтобы забрать машину эвакуаторщикам нужно всего 2-3 минуты.
Автомобили забирали вблизи торгового центра Silver Breeze
Автомобили забирали вблизи торгового центра Silver Breeze
Скриншот видео

Эвакуировать автомобили в Киеве начали не так давно. По правилам, если водитель успел появится до того, как машину увезли, транспортное средство должны вернуть, просто выписав штраф.

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Тем не менее, водителям лучше поспешить, так как на то, чтобы забрать машину эвакуаторщикам нужно всего 2-3 минуты.

Это наглядно показано в новом выпуске “ЗупиниЛося“. Автомобили забирали вблизи торгового центра Silver Breeze.

Ранее сообщалось, где в Киеве установят первые камеры автофиксации нарушений.

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Теги: герои парковки, Киев, эвакуаторы
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.12.2019, 17:38
Оценка:  0
гость
Эвакуация- годная тема, но каждый год какой-то уепень от КМДА не зависимо от партийного окраса мычит про паркинги возле метро и на въездах в город. Я их почему-то не вижу. А уфуяить 3 ТРЦ над метро Оболонь-Героев Днепра-это нефуйделать.
Boxerogos    10.12.2019, 16:37
Оценка:  0
Boxerogos
Давно пора!Пора пополнять казну за счёт этих чертей!Хер пройдёшь из-за этих корыт!Везде эти скотовозки!
f18    10.12.2019, 16:32
Оценка:  -1
f18
Этот еб_лан на видео прав только в одном, на бесарабке и грушевского нет эвакуаторов, бо срутся они туда лезть, как собственно и автор видео, а то пиз_ды отгребут и уволят их к чертям собачим.
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