Стало известно, где в Киеве установят первые камеры автофиксации нарушений

Сами камеры начнут работы совсем скоро, но штрафовать пока не будут - нарушителей будут предупреждать "письмами счастья".

Продолжаем готовиться к появлению камер автофиксации нарушений в Украине. Подробное описание того, что нас ждет на дорогах уже совсем скоро подготовил Сегодня.

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Сами камеры начнут работы совсем скоро, но штрафовать пока не будут - нарушителей будут предупреждать "письмами счастья". А вот сначала года начнут наказывать уже штрафами.

Всего закупили 20 систем, смонтированы уже 5. Каждая система состоит из радара-детектора, видеокамеры, способной распознавать номер автомобиля и электронного блока обработки данных.

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Если водитель автомобиля превышает скорость, проезжает на запрещающий сигнал светофора, едет по полосе общественного транспорта, паркуется там, где запрещено, это фиксирует детектор, камера делает снимок, информация обрабатывается и поступает на сервер патрульной полиции.

Далее по базе зарегистрированных в Украине автомобилей автоматически определяется владелец, его адрес проживания и формируется квитанция. Полицейским остается ее распечатать, вложить в конверт, написать адрес и отправить нарушителю для оплаты штрафа.

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По информации источника в Нацполиции Киева, камеры могут быть установлены в таких местах:

Столичное шоссе (перед поворотом на ул. Заболотного);

Европейская площадь (несколько камер, обеспечивающих круговой обзор);

Угол Крещатика и Прорезной (в сторону Крещатика);

Бульвар Дружбы Народов (съезд с моста Патона);

Пересечение Нижнего Вала, Глыбочицкой и Вознесенского спуска (две камеры);

Пересечение Нижнего Вала и Ярославского переулка;

Львовская площадь, пересечение ул. Сечевых стрельцов, Б.-Житомирской, Сретенской, Бульварно-Кудрявской (несколько камер);

Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Вознесенского спуска (напротив Дома художника);

Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой (возле кинотеатра “Киевская Русь“);

Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глебова (возле кинотеатра “Киевская Русь“.

Ранее сообщалось, что в Украине начали выписывать штрафы за перевозку детей без автокресел.