Нардеп Дубинский сделал обзор Tesla из видеообращений Зеленского

В этом ролике речь пошла об электромобиле Tesla Model X, который водил президент Зеленский в своих видеообращениях.

Нардеп Александр Дубинский, судя по всему, переквалифицировался в автомобильного блогера Скриншот видео

Нардеп Александр Дубинский, судя по всему, переквалифицировался в автомобильного блогера. Депутат выпустил уже 4 выпуска своего собственного автомобильного бога на Youtube.

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В этом ролике речь пошла об электромобиле Tesla Model X, который водил президент Зеленский в своих видеообращениях.

В частности, Дубинский. который ранее не катался на детище Илона Маска, сравнил Tesla Model X со смартфоном, который попал в руки человека, который до сих пор пользовалась только “кнопочными“ телефонами. Подробнее в самом видео ниже.

Ранее сообщалось, что нардеп Дубинский показал свой уникальный Mercedes S-Class W140.