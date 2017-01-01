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Милый и экономный: Украинские мастера создали крутой мини-КамАЗ на электрике

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Количество батарей можно довести до пяти, при этом запас хода возрастет до 300 км.
Электромотор на 2,5 кВт питает литий-ионная батарея емкостью на 5,8 кВт
Электромотор на 2,5 кВт питает литий-ионная батарея емкостью на 5,8 кВт
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Очень любопытный электро-КАМАЗ создали умельцы из Николаева. Об очень экономичном самодельном авто рассказал Автоцентр.

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Для своего детища использовали узлы и агрегаты от разных легковых авто. Так, например, рулевую колонку и реактивную тягу позаимствовали от “Жигулей“, а сиденья взяли вообще у Смарта.

Электромотор на 2,5 кВт питает литий-ионная батарея емкостью на 5,8 кВт. В итоге КАМАЗ в миниатюре – снаряженной массой 500 кг и грузоподъемностью 800 кг – может проехать до 60 км. 

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Максимальная скорость - до 50 км/ч. Количество батарей можно довести до пяти, при этом запас хода возрастет до 300 км, а полезная нагрузка уменьшится всего на 100 кг.

Ранее сообщалось, почему старая “копейка“ продается в Сети за 25 тысяч долларов.

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Теги: самодельное авто, интересные авто, Украина
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