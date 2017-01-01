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Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото

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Пока непонятно, это полноценная смена лого, или новая символика будет использоваться только в электрокарах, или концептах.
Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото
© KIA
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Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото
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Концерт Kia обзавелся новым логотипом и уже успел его использовать в одном из концептов. Новая эмблема  Об этом сообщает Motor1.

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Запросы на регистрацию лого были направлены в июле и ноябре 2019 года. У логотипа характерное слитное написание названия марки.

С небольшими вариациями, новые логотипы выполнены по одной схеме и одним шрифтом. Похожий логотип уже использовался на концепте Imagine by Kia весной этого года.

Пока непонятно, это полноценная смена лого, или новая символика будет использоваться только в электрокарах, или концептах.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах засняли пикап Volkswagen Taroс интересной историей.

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Теги: KIA, логотип, новости, новый логотип
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