Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото

Пока непонятно, это полноценная смена лого, или новая символика будет использоваться только в электрокарах, или концептах.

Концерт Kia обзавелся новым логотипом и уже успел его использовать в одном из концептов. Новая эмблема Об этом сообщает Motor1.

Читай также: Красиво, или глупо: Появились фото нового логотипа Audi

Запросы на регистрацию лого были направлены в июле и ноябре 2019 года. У логотипа характерное слитное написание названия марки.

С небольшими вариациями, новые логотипы выполнены по одной схеме и одним шрифтом. Похожий логотип уже использовался на концепте Imagine by Kia весной этого года.

Пока непонятно, это полноценная смена лого, или новая символика будет использоваться только в электрокарах, или концептах.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах засняли пикап Volkswagen Taroс интересной историей.