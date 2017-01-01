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В Нидерландах засняли пикап Volkswagen Taroс интересной историей

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Такие автомобили Volkswagen увидишь очень нечасто.
Немцы договорились с Toyota о выпуске их пикапа Toyota Hilux под брендом Volkswagen
Немцы договорились с Toyota о выпуске их пикапа Toyota Hilux под брендом Volkswagen
autoweek.nl

В Нидерландах засняли пикап Volkswagen Taroс интересной историей. Об этом сообщает Автоцентр.

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Такие автомобили Volkswagen увидишь очень нечасто. Дело в том, что немецкий производитель очень хотел пополнить свою линейку пикапом, но расчеты показали, что конструирование собственного авто может быть финансово невыгодным.

В итоге, немцы договорились с Toyota о выпуске их пикапа Toyota Hilux под брендом Volkswagen. Автомобили абсолютно идентичны, если не принимать во внимание символику. Выпускался необычный пикап в течении 8 лет, с 1989 по 1997 год.

Выпускался необычный пикап в течении 8 лет, с 1989 по 1997 год
Выпускался необычный пикап в течении 8 лет, с 1989 по 1997 год
autoweek.nl

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Теги: пикап, Volkswagen, интересные автомобили
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