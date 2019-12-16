"Мама любит скорость": Дубинский рассказал о своем скандальном Maserati

Этот автомобиль стал известным, после того, как журналисты программы “Бигус Инфо“ узнали что она записана на маму политика.

Дубинский использует это авто для поездок в Европу - на ней он пересекал западную границу не менее 11 раз Скриншот видео

Нардеп и с недавних пор автоблогер Александр Дубинский продемонстрировал свой Maserati, успевший засветиться в недавнем скандале.

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Этот автомобиль стал известным, после того, как журналисты программы “Бигус Инфо“ узнали что она записана на маму политика. Этот факт Дубинский объяснил фразой “мама любит скорость“, а на следующий день пришел в Верховную Раду в футболке с такой надписью.

В своем блоге Дубинский рассказал подробно о машине. Выяснилось, что она 2006 года и не такая уже и дорогая - 18-20 тысяч. А вот скорость немаленькая - 420-сильный двигатель от Ferrari позволяет машине разогнаться до сотни за 4,9 секунды.

Дубинский использует это авто для поездок в Европу - на ней он пересекал западную границу не менее 11 раз.

Ранее сообщалось, что Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото.