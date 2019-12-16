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"Мама любит скорость": Дубинский рассказал о своем скандальном Maserati

Комментариев: 3
Этот автомобиль стал известным, после того, как журналисты программы “Бигус Инфо“ узнали что она записана на маму политика.
Дубинский использует это авто для поездок в Европу - на ней он пересекал западную границу не менее 11 раз
Дубинский использует это авто для поездок в Европу - на ней он пересекал западную границу не менее 11 раз
Скриншот видео

Нардеп и с недавних пор автоблогер Александр Дубинский продемонстрировал свой Maserati, успевший засветиться в недавнем скандале.

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Этот автомобиль стал известным, после того, как журналисты программы “Бигус Инфо“ узнали что она записана на маму политика. Этот факт Дубинский объяснил фразой “мама любит скорость“, а на следующий день пришел в Верховную Раду в футболке с такой надписью.

В своем блоге Дубинский рассказал подробно о машине. Выяснилось, что она 2006 года и не такая уже и дорогая - 18-20 тысяч. А вот скорость немаленькая - 420-сильный двигатель от Ferrari позволяет машине разогнаться до сотни за 4,9 секунды. 

Дубинский использует это авто для поездок в Европу - на ней он пересекал западную границу не менее 11 раз.

Ранее сообщалось, что Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото.

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Теги: Дубинский, видео, Maserati
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.12.2019, 16:26
Оценка:  0
гость
Жидовская морда!!!
гость  (аноним)  16.12.2019, 16:16
Оценка:  0
гость
не уважаю людей, которые матерятся. противно смотреть
Оксана    16.12.2019, 15:22
Оценка:  +1
Оксана
Рядовое ЧМО! Типичный слуга народа..
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