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На каких машинах ездят самые наглые автомобилисты - исследование

Комментариев: 6
Другими словами, водители спорткаров с большей вероятностью окажутся хамами.
Возможно, что люди со сложным характером как раз и покупают статусные авто
Возможно, что люди со сложным характером как раз и покупают статусные авто
depositphotos.com

Исследование Хельсинского университета показало, на каких автомобилях обычно ездят наглые автомобилисты. Об этом сообщает ТСН.

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Выяснилось, что агрессивным поведением на дорогах отличаются обычно водители статусных авто. Результаты объясняют тем, что наличие стабильно высокого финансового положения может способствовать развитию эгоистических социальных тенденций, что может привести к неэтичному поведению.

Другими словами, водители спорткаров с большей вероятностью окажутся хамами. Еще одна гипотеза - возможно, что люди со сложным характером как раз и покупают статусные авто.

Ранее сообщалось, что Hyundai определили больше 35 тысяч разных стилей вождения.

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Теги: статистика, исследования, спорткары
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  21.12.2019, 19:50
Оценка:  0
гость
Дорога - всё помнит. Натворил- получи. Правила -"ПДД"- писаны чужой кровью. Ты - своей.
гость  (аноним)  21.12.2019, 19:48
Оценка:  0
гость
Большая половина этих "индивидуумов" лежит в земле.
Meritus    21.12.2019, 19:16
Оценка:  -1
Meritus
Статусні авто купляють понтоваті жлоби із середнім рівнем IQ.
гость  (аноним)  21.12.2019, 19:07
Оценка:  0
гость
Это "их" статистика.
Наши черти ездят на Тойота/Лексус.
Жлобы любят Тойота/Лексус, считая их премиум-авто.
гость  (аноним)  21.12.2019, 18:54
Оценка:  0
гость
так так, список довольно обширный, бляхеры, активисты, атошники, мажоры ,челы из силовых структув и просто борзые индивидумы
гость  (аноним)  21.12.2019, 18:47
Оценка:  0
гость
У нас - это в основном сельские черти, возомнившие, что взяли бога за бороду.
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