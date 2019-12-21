На каких машинах ездят самые наглые автомобилисты - исследование

Другими словами, водители спорткаров с большей вероятностью окажутся хамами.

Возможно, что люди со сложным характером как раз и покупают статусные авто depositphotos.com

Исследование Хельсинского университета показало, на каких автомобилях обычно ездят наглые автомобилисты. Об этом сообщает ТСН.

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Выяснилось, что агрессивным поведением на дорогах отличаются обычно водители статусных авто. Результаты объясняют тем, что наличие стабильно высокого финансового положения может способствовать развитию эгоистических социальных тенденций, что может привести к неэтичному поведению.

Другими словами, водители спорткаров с большей вероятностью окажутся хамами. Еще одна гипотеза - возможно, что люди со сложным характером как раз и покупают статусные авто.

Ранее сообщалось, что Hyundai определили больше 35 тысяч разных стилей вождения.