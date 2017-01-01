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Hyundai определили больше 35 тысяч разных стилей вождения

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В ходе исследования было определено пять основных идентификаторов стиля вождения.
Hyundai определили больше 35 тысяч разных стилей вождения
© Hyundai
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Hyundai определили больше 35 тысяч разных стилей вождения
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В результате проведенного исследования Hyundai было определено 36 750 разных стилей вождения. Об этом сообщает Мотор1.

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В участии приняли 2000 американских автомобилистов. Изучались водители различных типов авто - от крупных дорогих кроссоверов, к владельцам дешевых моделей и электрокаров.

В ходе исследования было определено пять основных идентификаторов стиля вождения:

  • Уверенный - 28%;
  • Здравомыслящий - 24%;
  • Спокойный - 19%;
  • Нервный - 7%;
  • Агрессивный - 7%.

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Исследование показало, что мужчины, чаще считают себя уверенными водителями, 31 процент из них выбирает это, в отличие от 25 процентов женщин. Женщины чаще, чем мужчины, описывают себя как нервные за рулем. Интересно также, что водители электрокаров чаще относят себя к спокойным, чем владельцы автомобилей с ДВС (21% против 19%).

Ранее сообщалось, что немцы составили рейтинг самых надежных б/у кроссоверов.

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Теги: новости, статистика, вождение
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