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В заброшенном гараже обнаружен крутой Corvette на советской регистрации

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И в данном случае машина принадлежала не крупному государственному деятелю.
У спорткара советская регистрация
У спорткара советская регистрация
topgir.com.ua

Chevrolet Corvette C4 1988 года - достаточно редкая машина. Но одна маленькая деталь делает эту машину буквально уникальной.

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Дело в том, что у спорткара советская регистрация. А ведь “капиталистические“ спорткары в СССР встречались очень редко.

И в данном случае машина принадлежала не крупному государственному деятелю. Документы выданы в декабре 1993 года, но они все равно советского образца - просто новые бланки техпаспортов к тому времени еще не появились.

Капиталистические“ спорткары в СССР встречались очень редко
Капиталистические“ спорткары в СССР встречались очень редко
topgir.com.ua

Документы выданы в декабре 1993 года, но они все равно советского образца
Документы выданы в декабре 1993 года, но они все равно советского образца
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото.

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Теги: ретроавто, интересные авто, Chevrolet Corvette
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