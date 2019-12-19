В Киеве засветился крутой тюнингованный суперкар Lamborghini
У купе новый скромный аэродинамический обвес и компактное антикрыло сзади.
В Киеве засветился Lamborghini Huracan. Автомобиль еще 2014 года, зато обладает интересным тюнингом. Об этом сообщает ТопЖыр.
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У купе новый скромный аэродинамический обвес и компактное антикрыло сзади. Также у авто модные нынче шины Pirelli с ярко-красными надписями.
Суперкар Ламборгини полноприводной и с 610-сильным 5,2-литровым V10. Он разгоняется до сотни за 3,2 с и развивает 325 км/ч.
Сообщается, что это б/у авто из США. Любопытно, что сзади на фото еще один интересный автомобиль - Porsche Cayenne Coupe.
Ранее сообщалось, что Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото.
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