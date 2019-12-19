Не проехали и метра: Новенькие Ford Mustang Shelby разбились в необычном ДТП

В крутом повороте его занесло и прицеп с Shelby GT500 лег на бок.

На это просто больно смотреть. Новые автомобили Ford Mustang Shelby GT500 только начали продаваться, как несколько экземпляров попали в странное ДТП. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Любопытно, что сами машины не проехали и нескольких метров. Дело в том, что в ДТП попал автовоз, который их перевозил.

В крутом повороте его занесло и прицеп с Shelby GT500 лег на бок. Произошло это все на одном из хайвэев Детройта. В ДТП никто не пострадал, да и сами Ford Mustang не сильно повреждены.

Ранее сообщалось, что в Украине засветился крутой Porsche Panamera с прицепом.