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ТЕСТ: Все ли дорожные знаки вы знаете?

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Вещи, с которыми мы сталкиваемся редко, быстро забываются.
Касается это и дорожных знаков
Касается это и дорожных знаков
auto.today

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Вещи, с которыми мы сталкиваемся редко, быстро забываются. Зачем нам помнить то, чем мы не пользуемся в повседневной жизни? Касается это и дорожных знаков. Bigmir)net подготовил тест, который поможет проверить, есть ли дорожные знаки, которые успели вылететь из вашей головы.

 

Ранее сообщалось, что BMW забавно "потроллила" Илона Маска в Twitter.

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Теги: тест, знаки, ПДД
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