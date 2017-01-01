ТЕСТ: Все ли дорожные знаки вы знаете?

Вещи, с которыми мы сталкиваемся редко, быстро забываются.

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Вещи, с которыми мы сталкиваемся редко, быстро забываются. Зачем нам помнить то, чем мы не пользуемся в повседневной жизни? Касается это и дорожных знаков. Bigmir)net подготовил тест, который поможет проверить, есть ли дорожные знаки, которые успели вылететь из вашей головы.

Ранее сообщалось, что BMW забавно "потроллила" Илона Маска в Twitter.