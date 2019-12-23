3-летний ребенок на детской машинке привел медицинскую помощь для отца

К счастью, все закончилось хорошо - ребенок не попал под колеса настоящих автомобилей на магистрали, а его отец получил помощь.

Он успел преодолеть меньше километра, прежде чем на крошечного автомобилиста обратили внимание mclaren

Трогательная история из США поразила Интернет. 3-летний мальчик попытался спасти своего отца, отправившись за помощью на игрушечном автомобиле. Об этом сообщает Авто24.

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У отца 3-летнего Сноудена случился эпилептический приступ и рядом из взрослых никого не оказалось. Ребенок не испугался и отправился за помощью на машинке Paw Patrol - причем по автомагистрали с оживленным движением.

Он успел преодолеть меньше километра, прежде чем на крошечного автомобилиста обратили внимание две местные жительницы. Они остановили мальчика и начали расспрашивать. Так они узнали, что Стефан направляется в ближайший город, чтобы позвать на помощь врача для своего папы.

К счастью, все закончилось хорошо - ребенок не попал под колеса настоящих автомобилей на магистрали, а его отец получил помощь.

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