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3-летний ребенок на детской машинке привел медицинскую помощь для отца

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К счастью, все закончилось хорошо - ребенок не попал под колеса настоящих автомобилей на магистрали, а его отец получил помощь.
Он успел преодолеть меньше километра, прежде чем на крошечного автомобилиста обратили внимание
Он успел преодолеть меньше километра, прежде чем на крошечного автомобилиста обратили внимание
mclaren

Трогательная история из США поразила Интернет. 3-летний мальчик попытался спасти своего отца, отправившись за помощью на игрушечном автомобиле. Об этом сообщает Авто24.

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У отца 3-летнего Сноудена случился эпилептический приступ и рядом из взрослых никого не оказалось. Ребенок не испугался и отправился за помощью на машинке Paw Patrol - причем по автомагистрали с оживленным движением.

Он успел преодолеть меньше километра, прежде чем на крошечного автомобилиста обратили внимание две местные жительницы. Они остановили мальчика и начали расспрашивать. Так они узнали, что Стефан направляется в ближайший город, чтобы позвать на помощь врача для своего папы. 

К счастью, все закончилось хорошо - ребенок не попал под колеса настоящих автомобилей на магистрали, а его отец получил помощь.

Ранее сообщалось, что в Сети продают уникальную полноприводную "шестерку" ВАЗ-2106.

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Теги: Сеть, США, ребенок
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Дмитрий106    23.12.2019, 14:12
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