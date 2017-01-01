В Сети продают уникальную полноприводную "шестерку" ВАЗ-2106

У этой уникальной “шестерки“ полноприводную трансмиссию с раздаточной коробкой, мосты и передние лонжероны взяли у той же Нивы.

В РФ выставили на продажу уникальную внедорожную “шестерку“ ВАЗ-2106. Об авто рассказал Автоцентр.

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Выяснилось, что раньше инженеры ВАЗ достаточно активно проводили тесты полноприводных моделей, но в серию пошла только Нива,

Тем не менее, экспериментальные модели все же созданы были. У этой уникальной “шестерки“ полноприводную трансмиссию с раздаточной коробкой, мосты и передние лонжероны взяли у той же Нивы. Также как и 16-дюймовые колеса.

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Также у ВАЗ-2106 увеличен клиренс и появился шноркель, а задний дифференциал - блокируемый. Стандартные 1,6-литровый двигатель и 4-ступенчатая механическая КПП прошли капремонт.

Также у ВАЗ-2106 увеличен клиренс и появился шноркель, а задний дифференциал - блокируемый avito.ru

Ранее сообщалось, что вандалы расписали оскорбительными надписями авто поклонника Зеленского.