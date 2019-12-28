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Кличко стоял под мостом: Как испытывали новый Шулявский путепровод

Комментариев: 2
Любопытно, что мэр Киева Виталий Кличко во время испытания вместе со строителями стоял под мостом.
Кличко стоял под мостом: Как испытывали новый Шулявский путепровод
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Кличко стоял под мостом: Как испытывали новый Шулявский путепровод
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В пятницу, 27 декабря, Шулявский мост в Киеве проверили на прочность, с помощью восьми груженных щебнем самосвалов. Об этом сообщает Автоцентр.

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Новопостроенный путепровод на прочность проверяли семи грузовиками МАЗ и одним КАМАЗом. Все машины с колесной формулой 6х4. Учитывая, что грузовики должны весить по 30 тонн каждый, суммарная масса составила 240 тонн.

Любопытно, что мэр Киева Виталий Кличко во время испытания вместе со строителями стоял под мостом.

Ранее сообщалось, что возле дома в Киеве сфотографировали в ряд машин на полмиллиона долларов.

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Теги: дороги, Шулявский мост, Киев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.12.2019, 14:26
Оценка:  -1
гость
НАДО БЫЛО ПУТЛЕРА ОТЛОВИТЬ И ПРИВЕЗТИ НА ИСПЫТАНИЕ МОСТА!
ПО КРЫМСКОМУ ТО, ОКУРОК, ДВА РАЗА ПРОЕХАЛ
гость  (аноним)  28.12.2019, 14:23
Оценка:  +1
гость
Виталик, как там фаберже не репело?
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