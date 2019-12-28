Любопытно, что мэр Киева Виталий Кличко во время испытания вместе со строителями стоял под мостом.

Кличко стоял под мостом: Как испытывали новый Шулявский путепровод

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Кличко стоял под мостом: Как испытывали новый Шулявский путепровод

В пятницу, 27 декабря, Шулявский мост в Киеве проверили на прочность, с помощью восьми груженных щебнем самосвалов. Об этом сообщает Автоцентр.

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Новопостроенный путепровод на прочность проверяли семи грузовиками МАЗ и одним КАМАЗом. Все машины с колесной формулой 6х4. Учитывая, что грузовики должны весить по 30 тонн каждый, суммарная масса составила 240 тонн.

Любопытно, что мэр Киева Виталий Кличко во время испытания вместе со строителями стоял под мостом.

Відбулися випробування Шулявського шляхопроводу. Поки по ньому їздили вісім 30-ти тонників, ми з будівельниками стояли під мостом. Є в них така традиція🙂 pic.twitter.com/Pq5wmvhOaL — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) December 27, 2019

Ранее сообщалось, что возле дома в Киеве сфотографировали в ряд машин на полмиллиона долларов.