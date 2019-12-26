Опубликовано видео бессмысленной аварии с Mustang под Киевом
Спорткар вылетел на встречную полосу, а затем резко вернулся в свой ряд прямо перед фурой.
Под Киевом разбился спорткар в очень глупой аварии. Об этом сообщает “Киев Оперативный“ в Facebook.
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Позже появилось видео аварии - на кадрах заметно, как Mustang совершил опасный обгон на заснеженной трассе.
Спорткар вылетел на встречную полосу, а затем резко вернулся в свой ряд прямо перед фурой. От такого скоростного маневра машину начало заносить на скользком покрытии - авто вылетело с трассы на поле, перевернулось и остановилось на колесах.
Ранее сообщалось, что возле нового Шулявского моста Mitsubishi сбил перебегавшего дорогу нарушителя.
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