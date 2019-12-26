Рынок продаж новых авто в Украине показал большой скачек в 2019 году

С января по ноябрь месяцев продали более более 80 тысяч новых легковушек.

Автомобили Renault в последнее время самые продаваемые в стране wikipedia.org

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Появились данные продаж новых авто в Украине за 11 месяцев 2019 года. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Так, с января по ноябрь месяцев продали более более 80 тысяч новых легковушек, а еще почти 7,2 тысячи автомобилей для бизнеса. В общем, это более 87 тысяч регистраций, что на 10% больше показателя января-ноября 2018 года.

Учитывая, что декабрь предположительно оказался рекордным по продажам, ожидается, что в целом за 2019 год количество продаж составит 99-100 тыс. новых автомобилей.

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