В Киеве посреди зимы засветился роскошный суперкар Lamborghini

Эта машина из последней серии, которая выпускалась в 2000-2001 годах.

Разгон до 100 км/ч у него занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч topgir.com.ua

В Киеве на днях засветилось редкое купе Lamborghini Diablo VT 6.0 на “евробляхах“. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Судя по всему, владелец наслаждается ранней весной и “выгуливает“ суперкар, пока есть возможность.

Любопытно, что этот Diablo полноприводной. Эта машина из последней серии, которая выпускалась в 2000-2001 годах.

У авто 6,0-литровый V12 мощностью 550 л. с. и 5-ступенчатая МКПП. Разгон до 100 км/ч у него занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

У авто 6,0-литровый V12 мощностью 550 л. с. и 5-ступенчатая МКПП topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что BMW забавно “потроллила“ Илона Маска в Twitter.