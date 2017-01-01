Долгожданная новая версия Skoda Octavia уже с начала нового года будет продаваться в Европе по цене от 20 тысяч евро.

Стало известно, когда в Украине будут продавать новые Skoda Octavia

Стало известно, когда в Украине будут продавать новые Skoda Octavia

Долгожданная новая версия Skoda Octavia уже с начала нового года будет продаваться в Европе по цене от 20 тысяч евро. А в Украине авто появится только во второй половине 2020 года. Об этом сообщает Авто24.

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Стилистика авто совпадает с отличительными особенностями Scala. Также у Octavia теперь серийно устанавливаются светодиодные фары, а логотип на двери багажника заменили надписью Skoda.

Руль имеет только 2 спицы, панель приборов стала цифровой, а большинство функций взял на себя экран на центральной консоли.

На выбор представлено сразу 8 моторов мощностью от 110 до 201 силы. Интересно, что к 4-м турбобензиновикам и 3 дизелям добавился и плагин-гибрид, который только на электрике может проехать 50 километров.

Ранее сообщалось, что в Украине продают редкий советский автобус.