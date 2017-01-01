ТОП-5 лучших альтернатив бензину, кроме электрики

Сжатый природный газ наносит меньше вреда окружающей среде.

Нефть - далеко не единственный источник топлива для автомобилей. Существует множество альтернатив, использование которых в последующие годы может стать намного боле распространенным. Подборку сделал Автоцентр.

Метан

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Сжатый природный газ наносит меньше вреда окружающей среде. Из минусов - занимает больше места, чем бензобак. Также существует риск взрыва - выше чем в случае бензина.

Синтетический бензин

Достаточно старая разработка, которую использовали еще во время Второй мировой войны. Уже разработана технология синтеза жидкого топлива из углекислого газа. Минусы - дорогой и трудоемкий процесс синтеза. В современных условиях такой бензин не сможет выиграть конкуренцию у обычного топлива.

Этиловый спирт

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Его уже добавляют в бензин в Соединенных Штатах и Австралии, а в Бразилии некоторые автомобили часто и вовсе заправляют чистым этанолом. Поскольку добывается этанол из возобновляемых источников, таких как зерновые культуры, скоро его могут начать использовать намного чаще. Вред природе при его использовании тоже значительно ниже.

Биометан

Добывается путем ферментации биомассы: пищевых отходов, осадка сточных вод, мусора и отходов, образующихся на чайных и кофейных плантациях. Минус этой технологии — небольшие объемы производства.

Водород

Заменой бензину может стать водород. Тоже более “чистый“ вид топлива. Главный недостаток - сильная воспламеняемость. Тем не менее, машин на водороде становится все больше и можно надеяться, что разработчики придумают, как его “укротить“.

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