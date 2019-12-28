Таких автомобилей выпустили всего 1858 штук, а в этом голубом цвете - всего 101.

Почему проржавевший Mercedes продают по цене двух Rolls-Royce Cullinan

Почему проржавевший Mercedes продают по цене двух Rolls-Royce Cullinan

Еще одна “капсула времени“ - в этот раз из Лос Анджелеса. Там обнаружили редчайший родстер Mercedes-Benz 300SL 1961 года. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: Стало известно, когда в Украине будут продавать новые Skoda Octavia

Машина простояла заброшенной в течении десятилетий. Причем, в не идеальных условиях - кузов успел проржаветь, салон и мягкую крышу придется реставрировать.

Таких автомобилей выпустили всего 1858 штук, а в этом голубом цвете - всего 101. Поэтому, несмотря на убитое состояние, машину оценили в 800 тысяч долларов. Автомобиль оснащен трехлитровой шестеркой с непосредственным впрыском топлива мощностью 240 л. с. и способен развить 240 км/ч.

Ранее сообщалось, что BMW забавно “потроллила“ Илона Маска в Twitter.