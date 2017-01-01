ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 год
Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.
Продажи электрокаров в Украине в 2019 году побили новые рекорды. По данным ассоциации «Укравтопром», было поставлено на учет 7542 электрокара.
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Конкретно было зарегистрировано 7012 легковых и 530 коммерческих электроавтомобилей. По сравнению с 2018 годом рынок вырос на треть. Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.
ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 год
- Nissan Leaf - 3217 авто
- Tesla Model S - 623
- Volkswagen e-Golf - 360
- BMW i3 - 338
- Fiat 500e - 312
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