Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.

Конкретно было зарегистрировано 7012 легковых и 530 коммерческих электроавтомобилей wikipedia.org

Продажи электрокаров в Украине в 2019 году побили новые рекорды. По данным ассоциации «Укравтопром», было поставлено на учет 7542 электрокара.

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Конкретно было зарегистрировано 7012 легковых и 530 коммерческих электроавтомобилей. По сравнению с 2018 годом рынок вырос на треть. Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.

ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 год

Nissan Leaf - 3217 авто Tesla Model S - 623 Volkswagen e-Golf - 360 BMW i3 - 338 Fiat 500e - 312

Ранее публиковался ТОП самых безопасных машин в 2019 году - рейтинг.