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ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 год

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Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.
Конкретно было зарегистрировано 7012 легковых и 530 коммерческих электроавтомобилей
Конкретно было зарегистрировано 7012 легковых и 530 коммерческих электроавтомобилей
wikipedia.org

Продажи электрокаров в Украине в 2019 году побили новые рекорды.  По данным ассоциации «Укравтопром», было поставлено на учет 7542 электрокара.

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Конкретно было зарегистрировано 7012 легковых и 530 коммерческих электроавтомобилей. По сравнению с 2018 годом рынок вырос на треть. Большинство электромобилей (92% легковых и 96% коммерческих) – подержанные, в возрасте 4-6 лет.

ТОП-5 самых популярных электроавтомобиля в Украине за 2019 год

  1. Nissan Leaf - 3217 авто
  2. Tesla Model S - 623
  3. Volkswagen e-Golf - 360
  4. BMW i3 - 338
  5. Fiat 500e - 312

Ранее публиковался ТОП самых безопасных машин в 2019 году - рейтинг.

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Теги: Nissan Leaf, Tesla, электроавтомобиль
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