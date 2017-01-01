Больше никаких бликов солнца: Bosch создала умный солнцезащитный козырек
Еще одна автомобильная новинка на CES 2020 в Лас-Вегасе. Bosch представила солнцезащитный козырек будущего. Об этом рассказал Автоцентр.
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Солнцезащитный козырек Virtual Visor создали для повышения безопасности водителей и пассажиров.
По статистике Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), каждый год блики солнца в зеркале приводят к тысячам ДТП, а риск автокатастрофы при слепящем водителей солнце на 16 % выше, чем в обычных погодных условиях.
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Козырек от Bosch автоматически определяет положение глаз водителя и затеняет участок, через который солнечный свет попадает в глаза.
Ранее сообщалось, что новый автопилот Hyundai научат копировать манеру вождения владельца авто.
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