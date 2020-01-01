В запорожском музее техники появился легендарный трактор

Трактор этой модели выпускали с 1949 по 1978 год.

В музее техники “Фаэтон“ из Запорожья появился новый любопытный экземпляр. А именно - легендарный гусеничный трактор ДТ-54, который в свое время выпускался и на ХТЗ. Об этом сообщает страница музея в Facebook.

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Трактор этой модели выпускали с 1949 по 1978 год. Этот экземпляр 1965 года в отличном состоянии. Машина заводится и на ходу.

Трактор ДТ-54 комплектовался 4-цилиндровым дизельным двигателем Д-54, который развивал только 54 л. с. До капремонта он выхаживал порядка 4000 часов. За всего годы в СССР было произведено 958 тысяч ДТ-54.

За всего годы в СССР было произведено 958 тысяч ДТ-54 Facebook.com

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