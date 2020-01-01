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В запорожском музее техники появился легендарный трактор

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Трактор этой модели выпускали с 1949 по 1978 год.
До капремонта трактор выхаживал порядка 4000 часов
До капремонта трактор выхаживал порядка 4000 часов
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В музее техники “Фаэтон“ из Запорожья появился новый любопытный экземпляр. А именно - легендарный гусеничный трактор ДТ-54, который в свое время выпускался и на ХТЗ. Об этом сообщает страница музея в Facebook.

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Трактор этой модели выпускали с 1949 по 1978 год. Этот экземпляр 1965 года в отличном состоянии. Машина заводится и на ходу.

Трактор ДТ-54 комплектовался 4-цилиндровым дизельным двигателем Д-54, который развивал только 54 л. с. До капремонта он выхаживал порядка 4000 часов. За всего годы в СССР было произведено 958 тысяч ДТ-54.

За всего годы в СССР было произведено 958 тысяч ДТ-54
За всего годы в СССР было произведено 958 тысяч ДТ-54
Facebook.com

Ранее сообщалось, что BMW забавно “потроллила“ Илона Маска в Twitter.

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Теги: трактор, ДТ-54, Фаэтон
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