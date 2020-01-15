Из-за резкого спуска на Шелковичной улице в Киеве введут одностороннее движение

Такая мера необходима, чтобы снизить аварийность на участке.

Ехать с понедельника по дороге можно будет только вверх facebook.com

С понедельника, 20 января, в Киеве часть улицы Шелковичной сделают односторонней для движения автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

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Сообщается, что одностороннее движение будет введено на отрезке Шелковичной с Бассейной по Лютеранскую. Причина - слишком резкий спуск улицы, вымощенный историческим булыжником.

Такая мера необходима, чтобы снизить аварийность на участке. Поэтому ехать с понедельника по дороге можно будет только вверх. Исключение будет сделано только для карет скорой помощи, которые будут заезжать и выезжать из Александровской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что активисты перекрыли движения на улице Грушевского в Киеве.