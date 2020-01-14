Активисты перекрыли движения на улице Грушевского в Киеве
Во вторник, 14 января, активисты перекрыли движение по улице Грушевского. Об этом сообщает УНИАН.
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Сообщается, что около 50 активистов партии "Национальный корпус" и представители аграриев пешеходном переходе возле стадиона "Динамо" ходят по кругу и задерживают движение.
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Активисты пытаются привлечь внимание властей к требованию не принимать закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения. На месте находятся правоохранители, которые наблюдают за происходящим.
Примерно в течение 7-10 минут активисты ходят по кругу и блокируют движение, а затем пропускают поток машин. После этого снова начинают задерживать движение.
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