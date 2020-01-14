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Активисты перекрыли движения на улице Грушевского в Киеве

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Активисты пытаются привлечь внимание властей к своим требованиям.
В течение 7-10 минут активисты ходят по кругу и блокируют движение, а затем пропускают поток машин
В течение 7-10 минут активисты ходят по кругу и блокируют движение, а затем пропускают поток машин
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Во вторник, 14 января, активисты перекрыли движение по улице Грушевского. Об этом сообщает УНИАН.

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Сообщается, что около 50 активистов партии "Национальный корпус" и представители аграриев пешеходном переходе возле стадиона "Динамо" ходят по кругу и задерживают движение.

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Активисты пытаются привлечь внимание властей к требованию не принимать закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения. На месте находятся правоохранители, которые наблюдают за происходящим.

Примерно в течение 7-10 минут активисты ходят по кругу и блокируют движение, а затем пропускают поток машин. После этого снова начинают задерживать движение.

Ранее сообщалось, что в Украине владелец BMW М5 высмеял номером Mercedes-AMG.

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Теги: дороги, Грушевского, земля
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