Перед Ocean Plaza в Киеве открыли движение после прорыва трубы

Поврежденный трубопровод демонтировали, а участок длиной 23 метра на проезжей части полностью заменили новым.

В четверг, 16 января, на улице Антоновича возле Ocean Plaza восстановили движение. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Читай также: Занесло на встречку: Появилось видео момента ДТП на Братиславской в Киеве

Движение открыли еще ночью. Поврежденный трубопровод демонтировали, а участок длиной 23 метра на проезжей части полностью заменили новым.

Ремонтные работы провели после того, как 13 января возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало магистральный трубопровод горячей воды.

Ранее сообщалось, что из-за резкого спуска на Шелковичной улице в Киеве введут одностороннее движение.