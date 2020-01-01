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В Монако засветился роскошный позолоченный Bentley на украинских номерах

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Судя по всему, какой-то богатый украинец уехал в тепло на зиму.
Кстати, автомобили из Украины видят в Монако достаточно часто.
Кстати, автомобили из Украины видят в Монако достаточно часто.
topgir.com.ua

В одном из самых роскошных местах мира засняли позолоченный Bentley на украинских номерах. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Bentley Bentayga на киевских номерах сфотографировали в Монте-Карло. Роскошный внедорожник сфотографировали рядом с суперкаром McLaren 720S.

Судя по всему, какой-то богатый украинец уехал в тепло на зиму. Кстати, автомобили из Украины видят в Монако достаточно часто.

Ранее сообщалось, что в Украине продают самую причудливую японскую машину 90-х годов.

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Теги: Bentley Bentayga, McLaren 720S, Монте-Карло
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