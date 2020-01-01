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В Украине продают самую причудливую японскую машину 90-х годов

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Subaru SVX выпускали в 1991-1996 годах и всего собрали чуть больше 24 тыс. автомобилей.
В Украине продают самую причудливую японскую машину 90-х годов
topgir.com.ua

В Украине засветилась редкая Subaru SVX 1994 года. Чем интересно авто рассказал ТопЖыр.

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Автомобиль продают во Львове. Subaru SVX - одна из самых редких машин марки и считается одной из самых причудливых среди японских авто 90-х.

Subaru SVX выпускали в 1991-1996 годах и всего собрали чуть больше 24 тыс. автомобилей. Купе оснащено 3,3-литровой оппозитной шестеркой мощностью 231 л. с. и 4-ступенчатой АКПП. Оно разгоняется до сотни за 7,3 с и развивает 230 км/ч.

topgir.com.ua

Ранее сообщалось, сколько будет стоить авто в Украине.

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Теги: интересные авто, Subaru SVX, Львов
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