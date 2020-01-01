ТЕСТ: Хорошо ли вам знакомы правила дорожного движения для пешеходов?
Проверьте себя, хорошо ли вам знакомы правила дорожного движения для пешеходов?
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За безопасность дорожного движения в ответе не только водитель, но также пассажиры и пешеходы. Проверьте себя, хорошо ли вам знакомы правила дорожного движения для пешеходов?
Ранее сообщалось, что в Швейцарии оштрафовали “героя парковки“ из Украины.
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