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ТЕСТ: Хорошо ли вам знакомы правила дорожного движения для пешеходов?

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Проверьте себя, хорошо ли вам знакомы правила дорожного движения для пешеходов?
За безопасность дорожного движения в ответе не только водитель, но также пассажиры и пешеходы
За безопасность дорожного движения в ответе не только водитель, но также пассажиры и пешеходы
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За безопасность дорожного движения в ответе не только водитель, но также пассажиры и пешеходы. Проверьте себя, хорошо ли вам знакомы правила дорожного движения для пешеходов?

 

Ранее сообщалось, что в Швейцарии оштрафовали “героя парковки“ из Украины.

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Теги: прикол, тест, ПДД
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