В Киеве пешеход избил ногами и повредил нагло припаркованный автомобиль

Видео с инцидентом вызвало много споров в комментариях, мнения людей разделились.

Нарушитель парковки теперь вынужден будет оплатить недешевый ремонт своего автомобиля Facebook.com

В центре Киева, возле стены Киево-Печерской Лавры, прохожие засняли реакцию пешехода, спровоцированную полностью перегородившей тротуар машиной. Об этом сообщил Киев Оперативный.

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Нужно сказать, что в этом месте стена Лавры близко подходит к проезжей части и тротуар здесь очень узок. В результате такой парковки людям пришлось обходить машину, выходя без малого на середину дороги, или протискиваться между машиной и стеной.

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Реакция прохожего на пренебрежение жизнями пешеходов водителем автомобиля - на видео.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии оштрафовали “героя парковки“ из Украины.