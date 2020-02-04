В Киеве пешеход избил ногами и повредил нагло припаркованный автомобиль
В центре Киева, возле стены Киево-Печерской Лавры, прохожие засняли реакцию пешехода, спровоцированную полностью перегородившей тротуар машиной. Об этом сообщил Киев Оперативный.
Читай также: Какой штраф выписали герою парковки на элитном Aston Martin в Киеве
Нужно сказать, что в этом месте стена Лавры близко подходит к проезжей части и тротуар здесь очень узок. В результате такой парковки людям пришлось обходить машину, выходя без малого на середину дороги, или протискиваться между машиной и стеной.
Читай также: Как легко запомнить штрафы за нарушения ПДД в Украине
Реакция прохожего на пренебрежение жизнями пешеходов водителем автомобиля - на видео.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии оштрафовали “героя парковки“ из Украины.
Полная версия правил