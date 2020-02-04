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В Киеве пешеход избил ногами и повредил нагло припаркованный автомобиль

Комментариев: 3
Видео с инцидентом вызвало много споров в комментариях, мнения людей разделились.
Нарушитель парковки теперь вынужден будет оплатить недешевый ремонт своего автомобиля
Нарушитель парковки теперь вынужден будет оплатить недешевый ремонт своего автомобиля
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В центре Киева, возле стены Киево-Печерской Лавры, прохожие засняли реакцию пешехода, спровоцированную полностью перегородившей тротуар машиной. Об этом сообщил Киев Оперативный.

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Нужно сказать, что в этом месте стена Лавры близко подходит к проезжей части и тротуар здесь очень узок. В результате такой парковки людям пришлось обходить машину, выходя без малого на середину дороги, или протискиваться между машиной и стеной.

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Реакция прохожего на пренебрежение жизнями пешеходов водителем автомобиля - на видео.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии оштрафовали “героя парковки“ из Украины.

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Теги: ПДД, штраф за незаконную парковку, закон о парковке
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    04.02.2020, 18:10
Оценка:  0
SEMPENTY
Хорошо но мало
гость  (аноним)  04.02.2020, 17:59
Оценка:  +1
гость
Все правильно сделал
Путин-Xyйло    04.02.2020, 17:59
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