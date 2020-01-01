Как легко запомнить штрафы за нарушения ПДД в Украине

Главное о штрафах в Украине - простые формулировки без "воды" и лишних повторений.

Размер штрафов за серьезные нарушения в Украине удивляет depositphotos.com

У языка законов есть недостаток - в них много “воды“ и их сложно запоминать. Поэтому Bigmir)net подготовил короткую памятку о штрафах для участников дорожного движения - здесь только суть нарушений, без лишних подробностей и повторений.

Штрафы за эксплуатацию авто с неисправностями - Статья 121

Читай также: В каких случаях можно игнорировать дорожные знаки

ч.1 Управление ТС с неисправностью, или с незаконным переоборудованием - 340 грн.

ч.2 Управление ТС для перевозки пассажиров с неисправностью, или с незаконным переоборудованием - 680 грн.

ч.3 Управление ТС, которое не прошло техосмотр (если он требуется законом) - 340 грн.

ч.4 Повторное нарушение нарушений частей 1-3 на протяжении года - лишение прав на 3-6 месяцев, или арест на 5-10 суток.

ч.5 Езда без ремня/ шлема - 51 грн.

Читай также: Как можно избежать штрафа за перегруз грузовика - советы юриста

ч.6 Управление ТС с нарушением правил регистрации, или установки номерного знака (отсутствие номера, чужой номер, закрытый/ грязный номер/ установлен в неположенном месте) - 170 грн.

ч.7 Повторное нарушение ч. 6 в течении года - 255 грн/ общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с платным изъятием ТС или без такового.

Статья 121-1

ч.1 Эксплуатация ТС, номера агрегатов которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны - 255 грн.

Штрафы за нарушения правил перевозки пассажиров - Статья 121-2

Читай также: Нардепы решили жестко повысить целый ряд штрафов за нарушение ПДД

ч.1 Превышение положенного количества людей в ТС, выполняемых пассажирские перевозки - 170 грн

ч.2 Нарушение правил остановки маршрутками при высадке/ посадке пассажиров - 255 грн

ч.3 Перевозка пассажиров одним водителем свыше 500 км - 170 грн

Штрафы за нарушение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков и разметки - Статья 122

ч.1 - 255 грн

Превышение скорости на 20 км в час.

Игнорирование знаков и разметки.

Нарушения правил при перевозке грузов, буксировке.

Нарушения при остановке, стоянке, проезде пешеходных переходов.

Не предоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах.

Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам с нарушениями.

ч.2 - 425 грн

Проезд с нарушениями перекрестков и остановок ТС общего пользования.

Игнорирование запрещающего сигнала светофора/ регулировщика.

Непредоставление преимущества маршрутным ТС.

Нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала.

Расположения ТС на проезжей части.

Нарушение правил движения по автомагистралям.

Нарушение правил пользования автомобильной светотехникой.

Разговор по телефону за рулем (если нет устройства для общения без помощи рук).

Нарушение правил учебной езды.

ч.3 - 510 грн

Превышение скорости более чем на 50 км/час.

Непредоставление преимущества полиции, пожарным спасателем и другим службам, которые имеют на это право (при включенных световых или звуковых сигналах).

Нарушения правил остановки, стоянки, создающее помехи дорожному движению.

ч.4 Если нарушения в частях 1,2,3 привели к аварийной ситуации - 680 грн, или лишение прав от 6 месяцев до года

ч.5 Парковка на местах для людей с инвалидностью - 1020-1700 грн.

Штраф за отказ выполнять требования полиции - Статья 122-2

ч.1 Невыполнение требований остановиться со стороны полиции (для военных - со стороны соответствующего должностного лица) - 153 грн.

Штраф за скрытие с места ДТП - Статья 122-4

ч.1 Скрытие с места ДТП - 255 грн, общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Статья 122-5

ч.1 Нарушение правил использования специальных световых/ звуковых сигналов - 8500 грн

Штраф за нарушение правил проезда ж/д переездов - Статья 123

Читай также: Как получить права в Украине 2020: Сколько нужно денег и времени

ч.1 Нарушение правил проезда ж/д переездов (кроме указанных в следующих частях).

ч.2 Игнорирование запрещающего сигнала светофора на ж/д переезде, жеста регулировщика/ дежурного по переезду при закрытом шлагбауме или при приближении поезда - 850 грн с изъятием авто, или без. Или - администртиный арест от 7 до 10 суток.

ч.3 Нарушение ч. 2 при перевозке пассажиров, или опаснх грузов - лишение прав с изъятием ТС от 1 до 3 лет, или без.

Штрафы ПДД Украина 2020 в таблице

Статья Нарушение Санкция, грн Статья 124. ч.1 Нарушение ПДД, повлекшее повреждения имущества (ТС, груза, дорог и тд) 340 грн или лишение прав от полугода до года Статья 124-1. ч.1 Непредоставление ТС полиции, медицинским работникам в установленных законом случаях 68 грн Статья 125. ч.1 Прочие нарушения правил дорожного движения Предупреждение Статья 127-1 ч.1 Предоставление документа о техисправности ТС, с нарушением порядка проведения техосмотра 1360 грн Статья 127-1 ч.2 Предоставление документа о техисправности ТС, без проведения техосмотра 1700 грн Статья 127-1 ч.3 Выдача спецзнака гособразца с нарушением установленного Законом порядка заключения договора обязательного страхования 1700 грн Статья 128 ч.1 Выпуск на линию ТС, состояние которых не соответствует стандартам, один водитель при поездке свыше 500 км 680 грн Статья 128 ч.2 Повторное нарушение 850 грн Статья 128-1 ч.1 Нарушение правил безопасности дорожного движения на предприятиях 1700 грн Статья 128-1 ч.2 Нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие повреждение ТС 2550 грн Статья 132-1 ч.1 Нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов 510 грн Статья 139. ч.1 Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов 340 грн Статья 139. ч.2 Описанное нарушение, повлекшее ДТП 510 грн

Штрафы за отсутствие документов на авто - Статья 126

ч.1 Непредъявление необходимых документов для проверки (права, регистрационный документ и тд) - 425 грн.

ч.2 Вождение без прав и передача ТС лицо без прав - 510 грн.

ч.3 Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС 510 грн.

Штрафы для пешеходов - Статья 127

Читай также: Как легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

ч.1 Игнорирование сигналов регулировки пешеходами, переход в неустановленном месте, или прямо перед машиной, нарушение других правил пешеходами - 51 грн.

ч.2 Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом, и погонщиками животных 85 грн.

ч.3 Те же нарушения, совершенные пьяными - 136 грн

ч.4 Те же нарушения, которые повлекли аварийную ситуацию - 170 грн.

Штрафы за алкоголь и наркотики за рулем

Статья 129

ч.1 Допуск к управлению ТС водителей под влиянием алкоголя, наркотиков, или в болезненном состоянии, или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание - 425 грн.

ч.2 Допуск к управлению ТС лица, которое не имеет права на управление ТС - 340 грн.

Статья 130

ч.1 - 10,200 грн

Управление ТС лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (в том числе, замедляющие реакцию лекарства)

Передача управления ТС лицу, которое находится в описанном выше состоянии

Отказ от прохождения техосмотра

Читай также: “Похожее авто в розыске“: Что делать при подозрительных остановках полиции

ч.2 Повторное нарушение в течение года - 20,400 грн с лишением права управления ТС на срок 3 года

ч.3 Третье нарушение в течении года - 40800 грн

ч.4 Употребление водителем опьяняюших веществ после ДТП, или после остановки полицией - 20400 грн, или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления ТС на срок 3 года

Ранее публиковались три способа легко создать электронный кабинет водителя - видеоинструкция. Чтобы воспользоваться услугами в полной мере, каждому автомобилисту придется создать собственный электронный кабинет водителя.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram