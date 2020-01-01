Как легко запомнить штрафы за нарушения ПДД в Украине
У языка законов есть недостаток - в них много “воды“ и их сложно запоминать. Поэтому Bigmir)net подготовил короткую памятку о штрафах для участников дорожного движения - здесь только суть нарушений, без лишних подробностей и повторений.
Штрафы за эксплуатацию авто с неисправностями - Статья 121
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ч.1 Управление ТС с неисправностью, или с незаконным переоборудованием - 340 грн.
ч.2 Управление ТС для перевозки пассажиров с неисправностью, или с незаконным переоборудованием - 680 грн.
ч.3 Управление ТС, которое не прошло техосмотр (если он требуется законом) - 340 грн.
ч.4 Повторное нарушение нарушений частей 1-3 на протяжении года - лишение прав на 3-6 месяцев, или арест на 5-10 суток.
ч.5 Езда без ремня/ шлема - 51 грн.
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ч.6 Управление ТС с нарушением правил регистрации, или установки номерного знака (отсутствие номера, чужой номер, закрытый/ грязный номер/ установлен в неположенном месте) - 170 грн.
ч.7 Повторное нарушение ч. 6 в течении года - 255 грн/ общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с платным изъятием ТС или без такового.
- Статья 121-1
ч.1 Эксплуатация ТС, номера агрегатов которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны - 255 грн.
Штрафы за нарушения правил перевозки пассажиров - Статья 121-2
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ч.1 Превышение положенного количества людей в ТС, выполняемых пассажирские перевозки - 170 грн
ч.2 Нарушение правил остановки маршрутками при высадке/ посадке пассажиров - 255 грн
ч.3 Перевозка пассажиров одним водителем свыше 500 км - 170 грн
Штрафы за нарушение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков и разметки - Статья 122
ч.1 - 255 грн
- Превышение скорости на 20 км в час.
- Игнорирование знаков и разметки.
- Нарушения правил при перевозке грузов, буксировке.
- Нарушения при остановке, стоянке, проезде пешеходных переходов.
- Не предоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах.
- Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам с нарушениями.
ч.2 - 425 грн
- Проезд с нарушениями перекрестков и остановок ТС общего пользования.
- Игнорирование запрещающего сигнала светофора/ регулировщика.
- Непредоставление преимущества маршрутным ТС.
- Нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала.
- Расположения ТС на проезжей части.
- Нарушение правил движения по автомагистралям.
- Нарушение правил пользования автомобильной светотехникой.
- Разговор по телефону за рулем (если нет устройства для общения без помощи рук).
- Нарушение правил учебной езды.
ч.3 - 510 грн
- Превышение скорости более чем на 50 км/час.
- Непредоставление преимущества полиции, пожарным спасателем и другим службам, которые имеют на это право (при включенных световых или звуковых сигналах).
- Нарушения правил остановки, стоянки, создающее помехи дорожному движению.
ч.4 Если нарушения в частях 1,2,3 привели к аварийной ситуации - 680 грн, или лишение прав от 6 месяцев до года
ч.5 Парковка на местах для людей с инвалидностью - 1020-1700 грн.
Штраф за отказ выполнять требования полиции - Статья 122-2
ч.1 Невыполнение требований остановиться со стороны полиции (для военных - со стороны соответствующего должностного лица) - 153 грн.
Штраф за скрытие с места ДТП - Статья 122-4
ч.1 Скрытие с места ДТП - 255 грн, общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.
- Статья 122-5
ч.1 Нарушение правил использования специальных световых/ звуковых сигналов - 8500 грн
Штраф за нарушение правил проезда ж/д переездов - Статья 123
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ч.1 Нарушение правил проезда ж/д переездов (кроме указанных в следующих частях).
ч.2 Игнорирование запрещающего сигнала светофора на ж/д переезде, жеста регулировщика/ дежурного по переезду при закрытом шлагбауме или при приближении поезда - 850 грн с изъятием авто, или без. Или - администртиный арест от 7 до 10 суток.
ч.3 Нарушение ч. 2 при перевозке пассажиров, или опаснх грузов - лишение прав с изъятием ТС от 1 до 3 лет, или без.
Штрафы ПДД Украина 2020 в таблице
|Статья
|Нарушение
|Санкция, грн
Статья 124. ч.1
|Нарушение ПДД, повлекшее повреждения имущества (ТС, груза, дорог и тд)
|340 грн или лишение прав от полугода до года
|Статья 124-1. ч.1
|Непредоставление ТС полиции, медицинским работникам в установленных законом случаях
|68 грн
|Статья 125. ч.1
|Прочие нарушения правил дорожного движения
|Предупреждение
Статья 127-1 ч.1
|Предоставление документа о техисправности ТС, с нарушением порядка проведения техосмотра
|1360 грн
|Статья 127-1 ч.2
|Предоставление документа о техисправности ТС, без проведения техосмотра
|1700 грн
Статья 127-1 ч.3
|Выдача спецзнака гособразца с нарушением установленного Законом порядка заключения договора обязательного страхования
|1700 грн
Статья 128 ч.1
|Выпуск на линию ТС, состояние которых не соответствует стандартам, один водитель при поездке свыше 500 км
|680 грн
|Статья 128 ч.2
|Повторное нарушение
|850 грн
Статья 128-1 ч.1
|Нарушение правил безопасности дорожного движения на предприятиях
|1700 грн
Статья 128-1 ч.2
|Нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие повреждение ТС
|2550 грн
|Статья 132-1 ч.1
|Нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов
|510 грн
Статья 139.
ч.1
|Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов
|340 грн
|Статья 139. ч.2
|Описанное нарушение, повлекшее ДТП
|510 грн
Штрафы за отсутствие документов на авто - Статья 126
ч.1 Непредъявление необходимых документов для проверки (права, регистрационный документ и тд) - 425 грн.
ч.2 Вождение без прав и передача ТС лицо без прав - 510 грн.
ч.3 Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС 510 грн.
Штрафы для пешеходов - Статья 127
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ч.1 Игнорирование сигналов регулировки пешеходами, переход в неустановленном месте, или прямо перед машиной, нарушение других правил пешеходами - 51 грн.
ч.2 Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом, и погонщиками животных 85 грн.
ч.3 Те же нарушения, совершенные пьяными - 136 грн
ч.4 Те же нарушения, которые повлекли аварийную ситуацию - 170 грн.
Штрафы за алкоголь и наркотики за рулем
Статья 129
ч.1 Допуск к управлению ТС водителей под влиянием алкоголя, наркотиков, или в болезненном состоянии, или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание - 425 грн.
ч.2 Допуск к управлению ТС лица, которое не имеет права на управление ТС - 340 грн.
Статья 130
ч.1 - 10,200 грн
- Управление ТС лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (в том числе, замедляющие реакцию лекарства)
- Передача управления ТС лицу, которое находится в описанном выше состоянии
- Отказ от прохождения техосмотра
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ч.2 Повторное нарушение в течение года - 20,400 грн с лишением права управления ТС на срок 3 года
ч.3 Третье нарушение в течении года - 40800 грн
ч.4 Употребление водителем опьяняюших веществ после ДТП, или после остановки полицией - 20400 грн, или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления ТС на срок 3 года
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