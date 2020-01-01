Министр Аваков допускает перекрытие дорог в связи с погодными условиями
В связи с надвигающимися циклонами не исключена возможность перекрытия дорог, об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на министра А. Авакова.
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По прогнозам синоптиков в Украине с сегодняшнего дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ожидается приход двух циклонов на практически всю территорию страны.
Мокрый снег, метели, гололед, снижение температуры ожидаются в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, в Карпатах и Закарпатье.
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Сильный штормовой ветер - в Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и на севере страны.
Дожди со снегом, метели и порывы ветра могут стать причиной для нарушений и остановки движения транспорта.
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В связи с этим водителей призывают следить за информацией об ограничении движения и по возможности воздержаться от поездок без особой необходимости 5,6 и 7 февраля.
Ранее сообщалось, как вызвать спасателей, если автомобиль застрял в снегу.
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