Министр Аваков допускает перекрытие дорог в связи с погодными условиями

Дорожное движение могут ограничить в регионах со сложной погодной ситуацией.

Водителей призывают не совершать поездок без острой необходимости my.ua

В связи с надвигающимися циклонами не исключена возможность перекрытия дорог, об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на министра А. Авакова.

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По прогнозам синоптиков в Украине с сегодняшнего дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ожидается приход двух циклонов на практически всю территорию страны.

Мокрый снег, метели, гололед, снижение температуры ожидаются в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, в Карпатах и Закарпатье.

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Сильный штормовой ветер - в Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и на севере страны.

Дожди со снегом, метели и порывы ветра могут стать причиной для нарушений и остановки движения транспорта.

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В связи с этим водителей призывают следить за информацией об ограничении движения и по возможности воздержаться от поездок без особой необходимости 5,6 и 7 февраля.

Ранее сообщалось, как вызвать спасателей, если автомобиль застрял в снегу.