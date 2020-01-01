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В Израиле придумали "умный" асфальт, который не покрывается гололедом

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Snowless включается автоматически и при необходимости может за 15 минут прогреть участок дороги и освободить его от снега или льда.
Датчики отслеживают изменения температуры в материале поверхности и комбинируют эти данные с прогнозом погоды
Датчики отслеживают изменения температуры в материале поверхности и комбинируют эти данные с прогнозом погоды
Скриншот youtube

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Израильская компания SAN Hitech Ltd. разработала проект Snowless, в котором предложила очищать дороги от обледенения и снега путем подогрева. 

В качестве нагревательного элемента компанией используются металлические ленты шириной 25 мм, изготовленные из специального сплава, обеспечивающего быстрый нагрев при прохождении через него тока.

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Ленты в виде сетки укладывают под верхний слой дорожного покрытия при строительстве и подключают к датчикам. На поверхности старых дорог для лент прорезают специальные канавки.

Датчики не только отслеживают изменения температуры дорожного покрытия, но и комбинируют эти данные с прогнозом погоды и информацией о мощности электрического тока, необходимого для нагрева лент. 

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Важные для водителей данные о состоянии дороги в реальном времени система мониторинга выкладывает в онлайн.

Изобретение внедряют в северных странах Европы, в Канаде. Правда пока только на локальных участках - мостах, выездах с шоссе, парковках и тротуарах.

Ранее сообщалось, что в США в одном ДТП разбилось сразу 63 авто - десятки пострадавших.

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Теги: SAN Hitech Ltd, Snowless, Израиль
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