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ТОП-5 электрокаров в Украине в январе 2020 года - свежая статистика

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Количество продаж иностранных б/у электрокаров повысилось на 37%.
Рейтинг самых популярных марок электрокаров
Рейтинг самых популярных марок электрокаров
wikipedia.org

Появилась первая статистика продаж автомобилей в 2020 году. В январе в Украине продали 587 электрокаров, что на треть больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает “Укравтопром“.

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Количество продаж иностранных б/у электрокаров повысилось на 37%. Рейтинг самых популярных марок электрокаров ниже.

ТОП-5 самых популярных электрокаров января

  1. Nissan Leaf - 216 авто,
  2. Tesla Model S - 58 авто,
  3. Tesla Model 3 - 41 авто,
  4. Tesla Model X - 34 авто,
  5. Chevrolet Bolt - 32 авто.

Ранее сообщалось, что электрический Volkswagen Golf eR1 дебютировал на ледовых гонках.

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Теги: статистика, ТОП-5, электрокар
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