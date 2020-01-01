ТОП-5 электрокаров в Украине в январе 2020 года - свежая статистика

Количество продаж иностранных б/у электрокаров повысилось на 37%.

Появилась первая статистика продаж автомобилей в 2020 году. В январе в Украине продали 587 электрокаров, что на треть больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает “Укравтопром“.

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Количество продаж иностранных б/у электрокаров повысилось на 37%. Рейтинг самых популярных марок электрокаров ниже.

ТОП-5 самых популярных электрокаров января

Nissan Leaf - 216 авто, Tesla Model S - 58 авто, Tesla Model 3 - 41 авто, Tesla Model X - 34 авто, Chevrolet Bolt - 32 авто.

Ранее сообщалось, что электрический Volkswagen Golf eR1 дебютировал на ледовых гонках.