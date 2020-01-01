Электрический Volkswagen Golf eR1 дебютировал на ледовых гонках
На выходных в Австрии был продемонстрирован новый концепт спортивного полностью электрического автомобиля Volkswagen e-performance R, сообщает bigmir со ссылкой на autocar.
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Дебютный показ горячего хэтчбека проходил 1 - 2 февраля во время ледовых гонок GP Ice Race, проходивших на замерзшем аэродроме в Целль-ам-Зее в Австрии.
Известно , что для новинки был использован кузов Touring Golf TCR, а электрическая система полного привода, установленная на новом электромобиле, больше похожа на систему машины для ралли-кросса.
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Но технические характеристики концепта Volkswagen Golf eR1 не были рассекречены. По слухам, внутренние агрегаты у него такие же, как и у серийного электромобиля Volkswagen ID.3, представленного в сентябре 2019 года.
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В интервью босс компании Volkswagen R Йост Капито сказал, что электрический Golf eR1 на ледовых гонках демонстрируется с целью представить будущие автомобили повышенной производительности Volkswagen R. Поэтому и индекс eR1 выбран не случайно. Компания таким образом сообщает, что “если есть 1, то будет и 2“.
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