Электрический Volkswagen Golf eR1 дебютировал на ледовых гонках

Автомобиль построен на базе серийного гоночного хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR.

Электрический концепт - кар Volkswagen e-performance R был продемонстрирован в Целль-ам-Зее в Австрии autocar.co.

На выходных в Австрии был продемонстрирован новый концепт спортивного полностью электрического автомобиля Volkswagen e-performance R, сообщает bigmir со ссылкой на autocar.

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Дебютный показ горячего хэтчбека проходил 1 - 2 февраля во время ледовых гонок GP Ice Race, проходивших на замерзшем аэродроме в Целль-ам-Зее в Австрии.

В Австрии после 45 - летнего перерыва возобновили ледовые гонки на замерзшем аэродроме в Целль-ам-Зее autocar.co.

Известно , что для новинки был использован кузов Touring Golf TCR, а электрическая система полного привода, установленная на новом электромобиле, больше похожа на систему машины для ралли-кросса.

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Но технические характеристики концепта Volkswagen Golf eR1 не были рассекречены. По слухам, внутренние агрегаты у него такие же, как и у серийного электромобиля Volkswagen ID.3, представленного в сентябре 2019 года.

Мощная электрическая система полного привода, установленная на этом концепте, больше похожа на систему машины для ралли-кросса autocar.co.

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В интервью босс компании Volkswagen R Йост Капито сказал, что электрический Golf eR1 на ледовых гонках демонстрируется с целью представить будущие автомобили повышенной производительности Volkswagen R. Поэтому и индекс eR1 выбран не случайно. Компания таким образом сообщает, что “если есть 1, то будет и 2“.

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