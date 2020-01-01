В рамках борьбы с нелегальным оборотом топлива закрыто свыше 600 АЗС

За два месяца правоохранители проверили информацию, касающуюся работы 1399 предположительно нелегальных АЗС.

Было изъято 9,4 тысячи тонн топлива на сумму свыше 196 млн грн Скриншот facebook

Государственная фискальная служба отчиталась о результатах борьбы с незаконным оборотом топлива. Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

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В период с 13 декабря 2019 по 8 февраля 2020 года правоохранители проверили информацию, касающуюся работы 1399 предположительно нелегальных АЗС.

В результате проверки

закрыли 658 нелегальных заправок,

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демонтировали оборудование на 482 объектах незаконной торговли топливом,

обеспечили начало оформления необходимых лицензии 40 АЗС.

Также за этот период было изъято 9,4 тысячи тонн топлива на сумму свыше 196 млн грн и оборудование незаконных АЗС/АГЗС на более 150 млн грн.

Скриншот facebook

Ранее сообщалось, что таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки.