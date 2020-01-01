В рамках борьбы с нелегальным оборотом топлива закрыто свыше 600 АЗС
За два месяца правоохранители проверили информацию, касающуюся работы 1399 предположительно нелегальных АЗС.
Государственная фискальная служба отчиталась о результатах борьбы с незаконным оборотом топлива. Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.
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В период с 13 декабря 2019 по 8 февраля 2020 года правоохранители проверили информацию, касающуюся работы 1399 предположительно нелегальных АЗС.
В результате проверки
- закрыли 658 нелегальных заправок,
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- демонтировали оборудование на 482 объектах незаконной торговли топливом,
- обеспечили начало оформления необходимых лицензии 40 АЗС.
Также за этот период было изъято 9,4 тысячи тонн топлива на сумму свыше 196 млн грн и оборудование незаконных АЗС/АГЗС на более 150 млн грн.
Ранее сообщалось, что таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки.
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