Илон Маск "растянул" запас хода Tesla Model S с помощью обновления прошивки

Электроавтомобиль Tesla Model S сможет проезжать без позарядки больше 630 километров. Об этом сообщает основатель компании Tesla Илон Маск в Twitter.

Сообщается, что новое программное обеспечение, которое позволит увеличить запах хода, вскоре будет доступно бесплатно.

“Согласно американской методологии запас хода у Tesla Model S сейчас уже больше 630 км“, - написал Маск.

Также Маск сообщил, что на протяжении последних месяцев запас хода у всех электрокарах Tesla Model S и X были выше по результатам измерения согласно американской методологии.

