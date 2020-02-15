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Илон Маск "растянул" запас хода Tesla Model S с помощью обновления прошивки

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Уже несколько месяцев запас хода у всех электрокарах Tesla Model S и X были выше по результатам измерения согласно американской методологии.
Программное обеспечение, которое позволит увеличить запах хода, вскоре будет доступно бесплатно.
Программное обеспечение, которое позволит увеличить запах хода, вскоре будет доступно бесплатно.
Wikipedia.org

Электроавтомобиль Tesla Model S сможет проезжать без позарядки больше 630 километров. Об этом сообщает основатель компании Tesla Илон Маск в Twitter.

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Сообщается, что новое программное обеспечение, которое позволит увеличить запах хода, вскоре будет доступно бесплатно.

“Согласно американской методологии запас хода у Tesla Model S сейчас уже больше 630 км“, - написал Маск.

Также Маск сообщил, что на протяжении последних месяцев запас хода у всех электрокарах Tesla Model S и X были выше по результатам измерения согласно американской методологии.

Ранее сообщалось, что президентский кортеж возглавил самую престижную гонку NASCAR.

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Теги: Tesla Model S. электрокар, Илон Маск
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