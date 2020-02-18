Неожиданный поворот: Суд в Германии остановил вырубку леса для Gigafactory Тесла

Сторонники строительства призывают зеленых не сковывать развитие Германии как промышленного государства.

С четверга 29 харвестеров и 9 специальных машин начали быстро рубить сосны и готовить их к вывозу Скриншот

Скандальное строительство автомобильного завода в лесном массиве в землях Бранденбурга временно остановлено, сообщает ЕП со ссылкой на focus.

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Такое решение принял Высший административный суд (OVG), удовлетворив тем самым жалобу Бранденбургской зеленой лиги. Правительство ждет решения суда, которое должно предотвратить волну судебных исков. Комментариев со стороны Тесла еще не было.

В четверг ГУ по охране окружающей среды дало разрешение на начало очистки леса. Тогда же 29 харвестеров и 9 специальных машин начали быстро рубить сосны и готовить их к вывозу.

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В пятницу было подано в суд два иска от зеленых - решение было в пользу Тесла. В субботу Высший административный суд вынес постановление об остановке работ.

Сторонники строительства призывают зеленых не сковывать развитие Германии как промышленного государства. “Чрезмерный плач ведет к экономическому и экологическому тупику“.

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Однако представители зеленых говорят, что процедура разрешения на строительство еще не завершена, возражения против можно вносить до 5 марта. А значит не должно быть никаких действий, которые нельзя повернуть назад. Мнения в обществе разделились.

Глава немецкого института экономики Фратшер считает, что речь идет не просто о строительстве фабрики - речь идет о судьбе Германии. Станут ли немцы более гибкими, так как речь идет о привлекательности Германии как места для бизнеса.

Ранее сообщалось, что первый электрокар Тесла проехал больше миллиона километров.