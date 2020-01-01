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Падение дерева не привело к жертвам только благодаря автопилоту Тесла. Дважды

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Шторм Деннис, обрушившийся на Британские острова, привел к сотням наводнений и разрушениям по всей стране.
Вес упавшего дерева пришелся на капот и не зацепил кабину автомобиля
Вес упавшего дерева пришелся на капот и не зацепил кабину автомобиля

Автопилот Tesla спас жизни людей во время неожиданного падения 400 - летнего дуба на машину, сообщает tsn.auto со ссылкой на dailymail. 

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В Британии во время шторма на машину быстро начало падать огромное дерево. Казалось, увернуться не было ни одного шанса. К счастью у водителя электрической Tesla Model X был включен автопилот. Машина сама применила экстренное торможение и дерево всей массой обрушилось на капот.

В результате происшествия дорога была заблокирована в обоих направлениях
В результате происшествия дорога была заблокирована в обоих направлениях
dailymail

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Но невероятность этой истории в том, что в противоположном направлении ехала другая Tesla и тоже с включенным автопилотом, который тоже применил экстренное торможение. Люди в обеих машинах остались живы.

Автомобили восстановлению не подлежат. Хозяин участка, с которого падало дерево, вместе с женой пришли на помощь пострадавшим. Четыре человека во второй машине были ранены. В первой машине синяки и ушибы только у мамы семейства. Ее муж и трое детей 12,9 и 3 лет отделались испугом.

Автопилот Tesla Model X применил экстренное торможение и увернулся от падения дерева на крышу салона
Автопилот Tesla Model X применил экстренное торможение и увернулся от падения дерева на крышу салона
dailymail

Ранее сообщалось, что новый автопилот Hyundai научат копировать манеру вождения владельца авто

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Теги: Tesla Model X, автопилот, шторм Деннис, Великобритания
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