Тесла повышает ставки: батареи могут стать дешевле, чем у конкурентов
Компания Тесла намерена изготавливать бескобальтовые батареи для своих электрокаров. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на неназванные источники.
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Источники утверждают, что Тесла и китайская компания CATL вплотную подошли к тому, чтобы отказаться от кобальта в аккуляторах. Главная причина в том, что кобальто - литиевые батареи существенно увеличивают цену электромобилей.
Отсюда можно предположить, что Тесла может перейти на литий - железо - фосфатные батареи СATL в производстве своих электромобилей на шанхайской фабрике.
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Известно, что такие батареи имеют недостатки. И прежде всего они менее энергоемки. Но, со слов источников, компания CATL сейчас близка к улучшению плотности своих LFP - батарей путем создания технологии ячейки в упаковке.
Возможно здесь случится прорыв. Ведь Илон Маск давно отслеживает любые исследования или стартапы на эту тему. И не все делает публичным. От комментариев обе компании отказались.
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Правда, те же источники указали, что Тесла не планирует прекращать использовать технологию аккумуляторов NCA ( никель - кобальт - алюминий ) для других своих автомобилей.
Ранее сообщалось, что Илон Маск “растянул“ запас хода Tesla Model S с помощью обновления прошивки.
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